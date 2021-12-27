Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Создана первая компьютерная мышь с SSD

Adata анонсировала компьютерную мышь для геймеров с SSD-накопителем на один терабайт

Изображение: Adata

Adata раскрыла информацию о выходе компьютерной мыши со встроенным накопителем. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Модель XPG Vault отличается наличием SSD емкостью в один терабайт. По мнению инженеров компании, встроенный накопитель позволит геймеру сохранять игры, профили и прочие файлы прямо в память устройства. Полноценный анонс первой в мире мыши с собственной встроенной памятью состоится на выставке CES 2022.

Накопитель имеет пропускную способность 985 мегабайт в секунду, передача данных осуществляется через разъем USB-C. «Это значительно быстрее, чем у традиционных твердотельных накопителей с интерфейсом SATA 3, имеющих скорость около 550 мегабайт в секунду», — описали созданное Adata устройство журналисты.

По мнению инженеров компании, подобный аксессуар может быть полезным в дороге, когда взять с собой дополнительный диск для хранения игр не представляется возможным. Также мышь можно будет использовать для резервного копирования данных. Стоимость девайса будет раскрыта на выставке CES 2022, которая состоится в январе.

В ноябре в сети обнаружили патент на складную компьютерную мышь от Microsoft. Журналисты сравнили мышь со складными смартфонами, которые сейчас набирают популярность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Умер российский журналист Егор Просвирнин
«Одноклассники» запустили уникальные сервисы к Новому году
Курского чиновника осудят из-за сожжения россиянкой своего сына
Работу российских мэров предложили оценивать по вкусу и стилю
В Подмосковье водитель автобуса из-за ссоры с пассажиром высадил на мороз всех
Тренер сборной России по хоккею назвал условие для успеха молодежки на ЧМ
Создана первая компьютерная мышь с SSD
В российском регионе объявили о временной отмене QR-кодов на вход в кафе
Российский космонавт захотел полетать на Crew Dragon
Содержимое подарка Блиновской за 10 тысяч рублей разочаровало фанатов
Конгресс США проверит звонки Трампа перед штурмом Капитолия
Путин решил квартирный вопрос 14-летнего россиянина и его матери
Лукашенко уличили в попытке усидеть на нескольких стульях при новой конституции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter