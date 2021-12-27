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Над Индийским океаном обнаружили новый тип штормов

Ученые Университета Майами открыли атмосферные озера над Индийским океаном

Изображение: Physical Sciences Laboratory

Ученые Университета Майами (США) обнаружили новый тип штормов, который они назвали атмосферными озерами. Об открытии исследователи сообщили на ежегодной конференции Американского геофизического общества.

Атмосферные озера образуются несколько раз в год над западной частью Индийского океана в области экватора и движутся в сторону Африки. Воздушные массы, пересыщенные водяными парами до давления 50 миллиметров ртутного столба, отрываются от основной массы влажного воздуха и существуют в течение как минимум недели, обрушивая на восточное африканское побережье сильные ливни. «Озера» отличаются от обычных атмосферных рек водяного пара, которые непрерывно текут от источника к берегу, тем, что представляют собой отдельную дрейфующую массу влаги.

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Как отмечает издание Science Alert, метеорологи обнаружили за пять лет 17 атмосферных озер, которые образовались в пределах 10 градусов широты от экватора и существовали более шести дней. Вероятно, эти массы образуются и в других регионах Земли, где они превращаются в тропические циклоны.

Исследователи планируют определить механизм, который заставляет атмосферные озера отделяться от обычных влажных воздушных масс, непрерывно перемещающихся к берегам Африки. Это может быть связано с общей структурой ветров в регионе, определяемой глобальным климатом, либо массы сами порождают локальные ветра и являются «самодвижущимися». В первом случае на атмосферные озера может повлиять глобальное изменение климата, изменяя количество осадков над восточным побережьем Африки.

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Александр Еникеев
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