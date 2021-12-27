Россияне назвали самые дружественные страны

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью газете «Известия» назвал страны, которые россияне считают самыми дружественными.

По его словам, к таким государствам относятся Китай, Белоруссия и Казахстан. «Новых союзников пока не образовалось, противников новых тоже не стало», — добавил Федоров.

В том же интервью глава ВЦИОМа назвал самых популярных у россиян зарубежных политиков. Так, наиболее популярными у российских граждан среди зарубежных политиков стали председатель КНР Си Цзиньпин, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и белорусский лидер Александр Лукашенко.