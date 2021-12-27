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Россияне назвали самые дружественные страны

ВЦИОМ: самыми дружественными странами россияне считают Китай, Белоруссию и Казахстан

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров в интервью газете «Известия» назвал страны, которые россияне считают самыми дружественными.

По его словам, к таким государствам относятся Китай, Белоруссия и Казахстан. «Новых союзников пока не образовалось, противников новых тоже не стало», — добавил Федоров.

В том же интервью глава ВЦИОМа назвал самых популярных у россиян зарубежных политиков. Так, наиболее популярными у российских граждан среди зарубежных политиков стали председатель КНР Си Цзиньпин, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Марина Совина
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