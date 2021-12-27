Названа главная угроза для строительной отрасли в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости» назвал главной угрозой для строительной отрасли страны подорожание материалов.

По словам Хуснуллина, Россия сейчас находится «в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15–20 процентов и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы» Он подчеркнул, что если из-за роста стоимости материалов запущенные стройки будут установлены, последствия будут «очень плохими».

Вице-премьер также указал на сокращение притока трудовых ресурсов в Россию из-за пандемии, и поднять производительность труда при сохранении текущей ситуации получится за два-три года.

В том же интервью Марат Хуснуллин рассказал, что строительство скоростной автотрассы М12 Москва — Казань подорожало на 200 миллиардов рублей по сравнению с изначально запланированной суммой в 623 миллиарда рублей. В частности, подорожание строительства связано с ростом стоимости металла на 30 миллиардов рублей, а также ростом зарплат строителям (на 46 миллиардов рублей).