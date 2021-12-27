Россиянин попытался расправиться с одногруппниками с помощью мечей

В Семенове Нижегородской области 16-летний студент принес в общежитие сумку с мечами, с помощью оружия он хотел попытаться расправиться с одногруппниками, которые ему не нравились, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации издания, вахтерша на входе остановила парня и попросила показать содержимое сумки. В ней находилось несколько металлических клинков и самодельный нож. Женщина вызвала полицию.

Россиянин признался оперативникам, что часто у него возникали перепады настроения. В комнате у подростка обнаружили склад из деревянных макетов оружия.

Парень долгое время посещал кружок по моделированию. Там юноша научился делать разные макеты оружия. В отношении молодого человека завели уголовное дело и отправили лечиться в психиатрическую больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге 21-летний студент университета морского и речного флота имени адмирала Макарова угрожал устроить теракт в вузе. Сообщалось, что студент третьего курса в переписке с одногруппниками в социальных сетях высказался, что намерен прийти в университет с оружием и расстрелять преподавателей при сдаче зачета.