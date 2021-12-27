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Российских супругов осудили на 18 лет за изнасилование своих детей

В Челябинской области родителей осудили на 18 лет за надругательство над двумя сыновьями

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Троицке Челябинской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы супругов-извращенцев за неоднократное надругательство над двумя малолетними сыновьями. Об этом в понедельник, 27 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Жена будет отбывать наказание в колонии общего режима, а ее супруг — в колонии строгого режима. Родителям также назначили принудительное наблюдение у врача-психиатра.

По данным следствия, 31-летний мужчина и его 30-летняя жена неоднократно развращали своих детей в период с 12 ноября 2017 года по 15 августа 2019 года. О фактах насилия стало известно почти два года спустя после того, как дети попали в социальное учреждение. В апреле 2021 года россиян задержали и поместили в СИЗО, а также лишили родительских прав в отношении четырех детей.

Свою вину пара не признала.

10 марта сообщалось, что жительница села под Новосибирском узнала о забеременевшей от отчима 14-летней дочери-школьнице, после чего умерла от инсульта. Женщина узнала о том, что ее сожитель многократно насиловал девочку. Отмечалось, что мужчина был судим, пил и употреблял наркотики.

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Елизавета Новикова
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