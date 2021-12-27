Женщина заколола партнера мечом в попытке «освободить его от сущностей»

В Миссури, США, женщина заколола партнера мечом в канун католического Рождества в попытке освободить его от сущностей. Об этом сообщает Newsweek.

Полицейские прибыли в дом 32-летней Бриттани Уилсон вечером в пятницу, 24 декабря, и обнаружили ее на пороге дома. На одежде Уилсон была кровь, а во дворе лежал меч.

Сотрудники полиции вошли в дом и обнаружили в спальне тело партнера американки, 34-летнего Харрисона Стивена Фостера, с ножевыми ранениями. Уилсон объяснила, что в день убийства они с Фостером принимали наркотики, и в какой-то момент она решила освободить мужчину от живших в нем сущностей с помощью меча. Она также утверждала, что он собирал части тел других людей.

Согласно данным полиции, Уилсон позвонила в участок после нанесения трех смертельных ударов Фостеру. Женщину арестовали и предъявили обвинения в убийстве первой степени и вооруженном нападении. Уилсон назначили залог в два миллионов долларов (146,6 миллиона рублей) наличными.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина созналась в убийстве мужа, но отказалась раскаиваться в содеянном и пожелала покойному супругу «сгнить в аду». Когда британку арестовали, она обрадовалась смерти супруга: «Теперь это убийство, а не покушение? О, прекрасно».