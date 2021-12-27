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Россиянам назвали стоимость туров на избежавшем ограничений курорте в Таиланде

АТОР: стоимость отдыха в отеле четыре звезды на Пхукете — 103 тысячи рублей для одного

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Стоимость отдыха на тайском острове-курорте Пхукет, единственной провинции Таиланда, избежавшей введения новых ограничений, начинается от 103 тысяч рублей для одного туриста. Цены туров назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в период новогодних каникул недельный тур в четырехзвездочном отеле, расположенном на пляже Nai Thon, обойдется в 103 тысячи рублей. Чуть дороже выйдет разместиться в пятизвездочных гостиницах — от 158 до 178 тысяч рублей на одного человека.

За путевку с перелетом и проживанием в отеле категории четыре звезды придется заплатить 197,9 тысячи рублей. При этом тур в пятизведочную гостиницу высокого уровня с авиабилетами обойдется от 255 до 300 тысяч рублей.

21 декабря правительство Таиланда приостановило действие системы въезда в страну для туристов Test&Go и все программы «Песочниц» (за исключением Пхукета) в связи с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Отмечалось, что ограничения вводятся как минимум до 4 января.

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Дарья Рыбак
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