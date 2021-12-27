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Дуэйн Джонсон подарил матери машину на Рождество и показал ее реакцию на видео

Дуэйн Скала Джонсон подарил матери Ате внедорожник Cadillac CT5 на Рождество

Фото: Shutterstock

Американский актер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон подарил своей матери внедорожник Cadillac CT5 на Рождество и запечатлел на видео ее реакцию. Кадры с места событий он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

В коротком ролике актер подводит 73-летнюю мать Ату к подарку с закрытыми глазами, а затем показывает ей белый автомобиль, перевязанный красной лентой с бантом. Сначала женщина прикрывает рот руками от удивления, а затем плачет и обнимает сына.

«Сделал маме сюрприз на Рождество. Она была в шоке и рыдала внутри машины. Когда к ней присоединились внуки, она была в чистом восторге», — подписал Джонсон пост, который набрал более пяти миллионов лайков.

Рестлер также признался подписчикам, что благодарен судьбе за возможность радовать мать такими поступками, поскольку она прожила «адскую» жизнь. «Я не воспринимаю это как должное. И она тоже», — заключил он.

В ноябре Дуэйн Джонсон поздравил ветерана Военно-морских сил (ВМС) США Оскара Родригеса с наступающим Рождеством и подарил ему свой автомобиль. Он подвел ветерана к автомобилю и попросил прочитать записку, которая лежала на переднем сиденье. В ней говорилось: «Спасибо за службу, брат. Наслаждайся своим новым пикапом».

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Дина Васильева
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