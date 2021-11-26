Дуэйн Джонсон подарил ветерану ВМС США свой автомобиль

Американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон поздравил ветерана Военно-морских сил (ВМС) США с наступающим Рождеством и подарил ему свой автомобиль. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Джонсона.

49-летний артист провел в Лос-Анджелесе специальный показ своего нового фильма «Красное уведомление», во время которого угощал посетителей бесплатной едой и собственной текилой Teremana. Для одного из поклонников он устроил особенный сюрприз и отдал ему собственный пикап.

Джонсон рассказал, что сейчас Оскар Родригес работает персональным тренером, заботится о своей 75-летней маме и помогает женщинам, столкнувшимся с домашним насилием. «Гордый и скромный ветеран ВМС. Добрый человек», — добавил актер.

Он подвел Родригеса к автомобилю и попросил прочитать записку, которая лежала на переднем сиденье. В ней говорилось: «Спасибо за службу, брат. Наслаждайся своим новым пикапом». Прочитавший ее поклонник присел на асфальт и начал плакать. Затем он обнял Джонсона и сел за руль машины, продолжая благодарить актера за подарок.