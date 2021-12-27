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Девушка проверила в интернете имя своего ухажера из Tinder и отменила свидание

Девушка выяснила, что ее ухажер из Tinder был ранее судим за похищение и отменила свидание

Фото @shainacardwell

Американка Шайна Кардвелл (Shaina Cardwell) пообщалась с мужчиной в сервисе для знакомств Tinder, после чего согласилась пойти с ним на свидание. Девушка оказалась предусмотрительной и проверила в интернете имя своего ухажера, после чего поспешила отменить встречу. Об этом она рассказала в своем TikTok.

Она отметила, что во время бесед с ним он показался ей воспитанным вежливым человеком. Помимо этого, как отметила девушка, ее собеседник оказался приятен не только в общении, но и по внешним параметрам, так что когда тот позвал ее встретиться у нее не было причин для отказа.

Однако девушку ждало разочарование после того, как она решила проверить мужчину, введя его имя через поисковик. Выяснилось, что он ранее был судим за похищение при отягчающих обстоятельствах. Это была не ошибка и не совпадение — в найденных ей сводках фигурировала фотография ее ухажера. Поняв, с кем она собирается встретиться, девушка написала ему, что в настоящее время не готова пойти с кем-то на свидание и заблокировала его во всех социальных сетях.

Ранее мужчина из американского города Бостон, штат Массачусетс, рассказал о самом неудачном свидании в своей жизни. Помимо его новой знакомой из Tinder, с которой он и отправился на романтический вечер, к ним в ресторан пришел ее муж вместе с дочерью.

Марина Совина
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