LG изобрела ноутбук с тремя дисплеями

LG запатентовала портативный компьютер, имеющий два дополнительных экрана. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Изобретение корейской компании обнаружили в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Созданный прототип имеет помимо основного дисплея два дополнительных, расположенных с обеих сторон физической клавиатуры. Также эти экраны выполняют роль тачпада для управления курсором и функциями ноутбука.

Судя по изображениям, ноутбук с тремя экранами отличается наличием свободного пространства между клавиатурой и основным дисплеем. Журналисты полагают, что корейские специалисты показали ранний прототип устройства: вероятно, в будущем в данной нише можно будет расположить еще один экран, тачпад или мощную аудиосистему.

Еще одной отличительной особенностью концептуального гаджета назвали особый шарнир, который приподнимает заднюю часть устройства в то время, когда ноутбук раскрыт. Это улучшает вентиляцию устройства.

Заявка была подана в июне 2020 года, однако специалисты WIPO одобрили и опубликовали патент только в конце 2021 года.

Ранее LG представила первый в своей линейке игровой ноутбук. LG UltraGear 17G90Q имеет 17-дюймовый экран, процессор Intel Tiger Lake H 11-го поколения, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q, до 32 гигабайт оперативной памяти.