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Instagram заблокировал страницу телеканала «Крым 24»

Телеканал «Крым 24» создал резервный аккаунт в Instagram из-за блокировки основного

Фото: Shutterstock

Социальная сеть Instagram заблокировала страницу телеканала «Крым 24». Причины в настоящий момент неизвестны.

Представители телеканала сообщили в Telegram, что создали резервный аккаунт в соцсети на время разбирательства с блокировкой основного. Также они заявил, что техподдержка не отвечает на их письма.

Уточняется, что другие аккаунты, которые используют в своих названиях слова «Крым», «новости» и «24», не имеют отношения к телеканалу.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 факт цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Наиболее часто цензуре подвергались материалы Sputnik, RT и Anna News. В список вошли также официальные аккаунты ГТРК «Таврида» («Вести Крым»), а также сетевые издания «Крым 24», «Политика сегодня» и другие.

Это не первое разбирательство телеканала «Крым-24» с Instagram. В марте сообщалось, что соцсеть частично заблокировала аккаунт — в нем можно было опубликовать только фотографии. «При попытке написать хотя бы слово или поставить хештег сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста», — написал крымский канал в своем Telegram. Сообщалось, что соцсеть обвинила телеканал в накрутке лайков. Однако «Крым 24» заявил, что не пользуется такими сервисами.

Дарья Кучерявых
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