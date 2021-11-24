Роскомнадзор зафиксировал 51 факт цензуры российских СМИ зарубежными соцсетями

Роскомнадзор с 2020 года зафиксировал 51 факт цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, наиболее часто цензуре подвергаются материалы Sputnik, RT и Anna News. Зарубежным площадкам было направлено 59 писем с требованиями снять ограничения, к настоящему моменту они сняты по 17 случаям.

Кроме того, зафиксированы случаи цензуры в отношении официальных аккаунтов ГТРК «Таврида» («Вести Крым»), а также сетевых изданий «Крым 24», «Политика сегодня» и других.

«Начиная с 2020 года Роскомнадзор ведет учет фактов цензуры материалов российских СМИ и их официальных аккаунтов со стороны зарубежных интернет-площадок (социальные сети и видеохостинги). На текущий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: YouTube — 24; Facebook — 13; Instagram — восемь; Twitter — четыре; Google — один; TikTok — один», — уточняется в сообщении.

В тексте сказано, что модераторы зарубежных интернет-ресурсов при блокировке материалов российских СМИ не предоставляют конкретную информацию о причинах. Они ограничиваются заявлениями о нарушении правил сообщества.

Ранее в ноябре редакция Readovka сообщила об отъезде из России специального корреспондента Василия Крестьянинова. Журналист принял решение покинуть страну из-за угроз от сотрудников ФСБ. В заявлении сайта отмечается, что Крестьянинов в последние месяцы занимался освещением митингов и «громких акций». В июне спецкор издания заснял перформанс со стрельбой на Красной площади акциониста Павла Крисевича.