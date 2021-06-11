Акционист Павел Крисевич устроил стрельбу на Красной площади в Москве

Российский акционист и писатель Павел Крисевич устроил стрельбу на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Отмечается, что он произвел два выстрела из охолощенного пистолета в воздух, а третьим попал в себя. Раненый активист был сразу же повален на землю и уведен сотрудникам правоохранительных органов.

«С Павлом все хорошо, он не пострадал. Это просто акция», — рассказала подруга акциониста Анастасия Михайлова сайту Varlamov News.

По данным Telegram-канала «Москва сейчас», Крисевич стрелял охолощенным пистолетом Макарова с надписью «Контрольный выстрел». Акционист получил ожог лица. В данный момент он доставлен в ОВД по району Китай-город.

В ноябре 2020 года 20-летний Крисевич провел акцию в образе распятого Иисуса Христа напротив здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке в Москве. Тогда он был признан виновным по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение сотрудникам полиции») КоАП РФ и арестован на 15 суток.