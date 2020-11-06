Активиста арестовали за акцию в образе Иисуса Христа у здания ФСБ

Активист Павел Крисевич арестован на 15 суток за акцию в образе Иисуса Христа напротив здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке в Москве. Об этом в пятницу, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда столицы.

Как отметили в пресс-службе, Крисевич признан виновным по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение сотрудникам полиции») КоАП РФ. О задержании Крисевича, переодетого в Иисуса Христа, сообщалось накануне.

На распространенных СМИ кадрах видно, что мужчина устроил акцию на площади, позади которой видно здание ведомства. Крисевич привязан к кресту, у его ног дымятся папки, имитирующие уголовные дела. На нем белая набедренная повязка и искусственная кровь.

Судя по фотографиям, сначала к активисту подошли двое полицейских, затем уже четверо правоохранителей отнесли его в автозак.

Крисевич был одним из задержанных в июне россиян, которые возмущались из-за приговора двум фигурантам дела «Сети». Он приковал себя наручниками к ограде, зажег дымовую шашку, разбрасывал листовки с лозунгами «Ваш электрошок не убьет наши идеи» и «Свободу политзаключенным».