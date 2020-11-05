Переодетого в Иисуса Христа активиста задержали напротив здания ФСБ

Активиста Павла Крисевича, переодетого в Иисуса Христа, задержали напротив здания ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом сообщает корреспондент Znak.com в Telegram-канале.

На распространенных изданием кадрах видно, что мужчина устроил акцию на площади, позади которой видно здание ведомства. Крисевич привязан к кресту, у его ног дымятся папки, имитирующие уголовные дела. На нем белая набедренная повязка и искусственная кровь.

Судя по фотографиям, сначала к активисту подошли двое полицейских, затем уже четверо правоохранителей отнесли его в автозак.

Крисевич был одним из задержанных в июне россиян, которые возмущались из-за приговора двум фигурантам дела «Сети». Он приковал себя наручниками к ограде, зажег дымовую шашку, разбрасывал листовки с лозунгами «Ваш электрошок не убьет ваши идеи» и «Свободу политзаключенным».