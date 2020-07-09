В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем. Так картину, появившуюся на алтаре Сент-Олбанского собора в Англии, оценил глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, передает РИА Новости.

Калинин заявил, что на картине изображено какое-то другое лицо «в угоду политической конъюнктуре», чтобы показать «гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию».

Он добавил, что в России такого не будет, так как Русская православная церковь строго придерживается канонов. «Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде», — уточнил Калинин.

30 июня сообщалось, что на алтаре Сент-Олбанского собора в Британии установят картину с Тайной вечерей, где Иисус Христос изображен чернокожим. Картина является переосмыслением работы Леонардо Да Винчи, для роли Христа позировал натурщик ямайского происхождения Тафари Хиндс. Произведение создала художница Лорна Мэй Удосворт в 2009 году.

1 июля епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер. Так он прокомментировал информацию о том, что статую императора Константина Великого рядом с Йоркским кафедральным собором в Англии могут убрать из-за «прославления рабства правителем».

Black Lives Matter (BLM) — движение в США, выступающее на протестах с аналогичным лозунгом. Его участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Они также выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!