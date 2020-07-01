В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter

Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер. На это указал заместитель управляющего делами Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ), епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

По словам Саввы, подобный характер движения «становится все более очевидным». Так епископ прокомментировал информацию о том, что статую императора Константина Великого рядом с Йоркским кафедральным собором в Англии могут убрать из-за «прославления рабства правителем».

30 июня сообщалось, что на алтаре Сент-Олбанского собора в Британии установят изображение Тайной вечери, где Иисус Христос изображен чернокожим. Картина является переосмыслением работы Леонардо Да Винчи, для роли Христа позировал натурщик ямайского происхождения Тафари Хиндс. Произведение создала художница Лорна Мэй Удосворт в 2009 году.

Black Lives Matter (BLM) — движение в США, выступающее на протестах с аналогичным лозунгом. Его участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом. Они также выступают за уменьшение расходов на полицию и увеличение финансирования районов, где преобладают расовые меньшинства.

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