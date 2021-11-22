В России появится «Википедия» токсичного контента

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал, что в стране может появиться реестр токсичного контента. Он планирует представить идею проекта российскому президенту Владимиру Путину, пишут «Ведомости».

Ашманов рассказал, что обсуждал идею создания реестра с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором АНО «Диалог» Алексеем Гореславским. «Я написал концепцию того, как можно создать подобный "Википедии" каталог токсичного контента», — заявил он. В такой список могут внести данные о вреде прививок, отказа от рождения детей, ЛГБТ-сообществах и зоофилии.

«Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что-то сделать с этой серой зоной — с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время», — объяснил автор проекта.

Член СПЧ считает, что подобный контент нужно «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ». Данные в этом каталоге буду маркировать по степени токсичности: от запрещенного до нежелательного.

Фадеев объяснил, что идея проекта заключается в том, чтобы общество самостоятельно регулировало «пограничные ситуации». Он допустил, что проект будут обсуждать на ближайшей встрече СПЧ с Путиным.