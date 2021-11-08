Россиянам раскрыли способы избежать назойливой рекламы в соцсетях

Глава представительства антивируса Avast в России и СНГ Алексей Федоров рассказал, как избежать просмотра навязчивых объявлений в соцсетях. Способы обойти рекламу он раскрыл в беседе с изданием «Газета.Ru».

По словам специалиста, чтобы избавиться от назойливой таргетированной рекламы, нужно в настройках смартфона отключить отслеживание геопозиции во всех приложениях. Он уточнил, что такая функция доступна для всех устройств.

Федоров также призвал игнорировать рекламные объявления и сразу же их пролистывать. Он объяснил, что соцсети следят не только за тем, посмотрел ли человек рекламу, но и за тем, сколько времени он потратил на ее прочтение.

Еще одна рекомендация эксперта коснулась использования профилей и электронных адресов. «В некоторых соцсетях, например, в TikTok, есть возможность просматривать контент без регистрации. Если без профиля не обойтись, используйте отдельную электронную почту с выдуманными данными, желательно на другой почтовой службе, чтобы не допустить случайной синхронизации с личным аккаунтом», — посоветовал Федоров.

Глава представительства Avast также напомнил, что пользователи гаджетов на базе iOS могут отключить показ таргетированной рекламы в настройках устройства. Для полного контроля рекламных объявлений эксперт рекомендовал проверить настройки каждого отдельного приложения и отключить различные параметры отслеживания для сбора данных.

«Например, в Twitter есть раздел "Конфиденциальность и безопасность", где можно отключить персонализированные рекламные предпочтения, а в настройках Facebook, в разделе "Реклама" есть множество вкладок, регулирующих таргетинг», — объяснил Федоров. Помимо этого, эксперт посоветовал пользователям запретить приложениям сбор данных за их пределами.