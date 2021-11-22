Российский журналист покинул страну из-за угроз

Редакция Readovka сообщила об отъезде из России специального корреспондента Василия Крестьянинова. Журналист принял решение покинуть страну из-за угроз от сотрудников ФСБ. О его эмиграции представители издания сообщили в Telegram.

Как уточнили в Readovka, Крестьянинов 15 ноября стал свидетелем ДТП. Журналист пришел в ОВД по Мещанскому району Москвы, чтобы дать свидетельские показания, однако там его встретили сотрудники ФСБ.

«Как рассказал нам сам Василий, там ему начали угрожать: заявили, что уже несколько недель следят за ним (физически и в соцсетях), процитировали сообщения из мессенджеров, пересказали историю браузера. Пообещали устроить проблемы не только ему, но и его родственникам, если он откажется сотрудничать с ФСБ. Вася отказался», — говорится в публикации.

Согласно сообщению издания, Крестьянинов решил эмигрировать из России после консультации с адвокатами. Он покинул страну 22 ноября. Ближайшее время сотрудник Readovka планирует провести в Грузии.

В заявлении сайта отмечается, что Крестьянинов в последние месяцы занимался освещением митингов и «громких акций». В июне спецкор издания заснял перформанс со стрельбой на Красной площади акциониста Павла Крисевича.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал разблокировку и удаление портала Readovka из списка запрещенных сайтов. Представители регулятора сообщили, что редакция удалила нарушавшие закон публикации. Перед этим сотрудники Readovka рассказали, что избавились от семи материалов о деятельности депутата Дмитрия Саблина.

Издание Readovka попало в реестр запрещенных сайтов в августе. Сообщалось, что портал оказался в списке незаконных сайтов из-за иска, поданного подмосковными приставами.

