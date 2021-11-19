Суд отказался снять с бывшего главреда «Проекта» Баданина статус иноагента

«Интерфакс»: суд признал законным решение о включении Романа Баданина в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста России о включении бывшего главного редактора издания «Проект» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Романа Баданина (включен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) в список иностранных агентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в столичном суде отказались снять с бывшего главреда «Проекта» статус иноагента. «В удовлетворении искового заявления Баданина отказано», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что журналист просил признать включение его в реестр иноагентов необоснованным, но суд не нашел для этого никаких оснований.

28 октября стало известно о том, что Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Проект». На сайте ведомства уточнялось, что доступ к сайту начали ограничивать с 26 октября по решению Генеральной прокуратуры.

29 июля сообщалось, что бывший главред «Проекта» Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин покинули Россию. Согласно информации агентства Reuters, журналисты уехали из страны, опасаясь возможного преследования.

15 июля «Проект» признали нежелательным на территории России. В Генпрокуратуре посчитали, что деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».