Бывший главный редактор «Проекта» Роман Баданин покинул Россию

Бывший главный редактор издания «Проект» (включено Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин покинули Россию. Об этом сообщает Reuters.

По данным информагентства, журналист не планирует возвращаться в Россию, опасаясь возможного преследования.

15 июля сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации «Проект Медиа». В ведомстве посчитали, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Главного редактора издания Романа Баданина Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

29 июня сотрудники полиции провели обыски в квартирах главного редактора «Проекта» Романа Баданина и его коллег. Полицейские также приехали к заместителю Баданина Михаилу Рубину и журналистке Марии Жолобовой