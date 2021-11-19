Роскомнадзор составил протокол в отношении «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) за ложь о ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, поводом для данного решения стала публикация статьи «Бессмысленный и беспощадный. Зачем Сталин издал приказ № 270». Роскомнадзор провел административное расследование, в результате которого подтвердилось распространение заведомо ложной информации о том, что командующий Ленинградским фронтом Георгий Жуков издал «драконовский», «зловещий» приказ о расстреле семей.

Распространение заведомо ложных сведений является административным правонарушением (по части 4.1 статьи 13.15 КоАП РФ). «Радио Свобода» грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей. Отмечается, что материалы дела будут отправлены в в Следственный комитет России для установления и привлечения виновных к ответственности.

«Радио Свобода» внесли в список СМИ-иноагентов 11 февраля 2020 года. «Свобода» стала 11-м СМИ, внесенным в реестр и первым в 2020 году. С февраля того же года в России вступил в силу закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.