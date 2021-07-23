Стало известно о просьбе Байдена к Путину не трогать «Радио Свобода»

Президент США Джозеф Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его «отстать» от финансируемого Госдепом «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этой просьбе рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России».

Лавров указал, что аналогичный российскому закон давно существует в США и активно применяется против российских СМИ. Российское государство, по его словам, просто продемонстрировало зеркальный подход и повело себя так же, как американское.

«Это все было как бы в порядке вещей, и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», — высказался Лавров о действии американского закона об иноагентах.

Ранее на том же вебинаре Лавров рассказал, что на выборах в Госдуму Россия выполнит обязательство приглашать международных наблюдателей. Помимо Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), приглашение на выборы получит межпарламентская ассамблея СНГ, парламентская ассамблея ОДКБ, ШОС.