Роскомнадзор прокомментировал удаление сайта Readovka из списка запрещенных

В Роскомнадзоре прокомментировали разблокировку сайта издания Readovka и его исключение из списка запрещенных в России. Представители регулятора в разговоре с РИА Новости отметили, что редакция удалила с сайта все публикации, нарушавшие закон.

«Роскомнадзор (...) исключил сайт Readovka из реестра запрещенных, когда убедился, что она удалила противоправные материалы», — говорится в сообщении агентства.

Ранее об удалении Readovka из списка запрещенных сайтов рассказали сотрудники издания. По их словам, это случилось после того, как с сайта были удалены семь материалов, посвященных деятельности депутата Дмитрия Саблина.

30 августа стало известно, что сайт Readovka был внесен в список запрещенных сайтов на территории России из-за иска, который подали подмосковные приставы.

2 июля в помещение редакции Readovka пришли приставы и сообщили о полной блокировке сайта издания. Журналисты предположили, что причиной стало требование Саблина удалить материал о нем с сайта. Сотрудники издания назвали постановление пристава незаконным.