Роскомнадзор внес GetContact в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор внес компанию GetContact LLP в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Там сообщили, что 19 августа компания в инициативном порядке представила в Роскомнадзор уведомление о начале деятельности в качестве организатора распространения информации. «GetContact LLP включена в Реестр ОРИ 1 сентября, о чем в адрес ее владельца направлено соответствующее уведомление», — добавили в ведомстве.

Реестр организаторов распространения информации существует с 2014 года. Согласно закону, нахождение в этом списке обязывает хранить на территории России данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях на протяжении одного года с момента окончания таких действий. Сообщения пользователей должны храниться до 6 месяцев. Кроме того, ОРИ обязан предоставить эти сведения по запросу силовых структур.

