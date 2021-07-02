Приставы пришли в редакцию Readovka и сообщили о блокировке всего сайта

Сотрудники Readovka сообщили, что в помещение их редакции пришли приставы, чтобы сообщить о полной блокировке всего сайта издания. По данным журналистов, представители красногорского отдела судебных приставов Московской области попытались вручить им постановление суда. Об этом сообщает ТАСС.

«В редакцию Readovka пришли приставы с постановлением о блокировке всего сайта издания. На этот раз даже без решения суда», — процитировали слова журналистов в информагентстве.

Представители Readovka добавили, что им удалось узнать лишь некоторые детали постановления. В частности, сотрудники Readovka поняли, что в документе идет речь о судебном деле, связанном с депутатом «Единой России» Дмитрием Саблиным. Чиновник требовал удалить материал о нем с сайта, однако в суде не опубликовали никаких требований о блокировке ресурса, уверены журналисты. Они отказались принимать постановление от пристава, потому что посчитали его незаконным.