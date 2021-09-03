Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka и удалил его из списка запрещенных в России. Об этом сообщает само издание в своем Telegram-канале.

Представители Readovka рассказали, что после консультации с юристами решили удалить семь материалов, посвященных деятельности депутата Дмитрия Саблина, и затем уведомили об этом регулятор. В результате Роскомнадзор убрал сайт из реестра запрещенных в России.

«Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится», — отметили в издании.

30 августа стало известно, что сайт Readovka попал в список запрещенных сайтов из-за иска, поданного подмосковными приставами.

7 июля сотрудники издания сами заблокировали сайт. Они объяснили, что сделали это в рамках выполнения требований исполнительного производства, выданного Видновским городским судом. Также тогда стало известно, что на сайте была удалена публикация о депутате Саблине.

2 июля в помещение редакции Readovka пришли приставы, чтобы сообщить о полной блокировке всего сайта издания. Это случилось после того, как Саблин потребовал удалить материал о нем с сайта, рассказали журналисты. Они отказались принимать постановление, назвав его незаконным.