Издание Readovka заблокировало сайт по решению суда

Издание Readovka сообщило о том, что заблокировало свой сайт. Как пишет ТАСС, таким образом было выполнено решение суда.

«Readovka заблокировала свой сайт», — отметили представители издания. Они подчеркнули, что сделали это в рамках исполнения требований исполнительного производства, выданного Видновским городским судом.

Отмечается, что Readovka также удалила публикацию, связанную с депутатом Дмитрием Саблиным.

2 июля сотрудники Readovka сообщили, что в помещение их редакции пришли приставы, чтобы сообщить о полной блокировке сайта издания.

Представители издания отметили, что им удалось узнать лишь некоторые детали постановления. В частности, сотрудники Readovka поняли, что речь в документе шла о судебном деле, связанном с Саблиным. Чиновник требовал удалить материал о нем с сайта, однако в суде не опубликовали никаких требований о блокировке ресурса, уверены журналисты. Они отказались принимать постановление от пристава, потому что посчитали его незаконным.