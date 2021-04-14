В студенческом журнале DOXA прошли обыски и задержания

Сотрудники Следственного комитета России провели обыски в редакции независимого студенческого журнала DOXA. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из задержанных Сергей Тельнов.

«Обыск был проведен утром [14 апреля]. После этого были задержаны несколько человек. Среди них мой подзащитный Владимир Метелкин», — отметил защитник.

Согласно информации источника агентства, близкого к следствию, кроме Метелкина задержаны главный редактор журнала Армен Арамян и редактор Наталья Тышкевич.

По словам Тельнова, он пока не знает, по какому уголовному делу проводится обыск, так как не ознакомился с его протоколом и другими материалами. В Telegram-канале DOXA сообщается, что обыски в редакции и у корреспондентов проходят из-за видео в поддержку студентов, которое было удалено по требованию Роскомнадзора.

По данным издания, Тышкевич также обвиняется по статье 151.2 Уголовного кодекса России («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»).

DOXA — независимый студенческий журнал о проблемах студенческого сообщества и высшего образования в России. В мае 2020 года издание опубликовало открытое письмо против сексуальных злоупотреблений и домогательств в университетской среде. Его авторы призвали создать механизмы защиты от домогательств со стороны преподавателей.