Неизвестные задержали российских журналистов в Турции

В Стамбуле задержали российских журналистов НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина. Об этом сообщается на странице МИД России в Facebook.

По данным МИД, сотрудники российского телеканала перестали выходить на связь 3 декабря. Последний полноценный контакт с ними состоялся 3 декабря в 12:22 — тогда Петрушко и Малышкин сказали, что их «задерживают неизвестные и куда-то ведут».

«Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов», — сообщили дипломаты, добавив, что надеются на оперативное содействие турецкой стороны.

Петрушко и Малышкин работают в программе «Центральное телевидение».

Ранее в Латвии задержали нескольких русскоязычных журналистов Андрея Яковлева, Владимира Линдермана и Андрея Солопенко. В их домах были проведены обыски, а с журналистов взяли подписки о невыезде.