МИД заявил о «карательной акции» в отношении русскоязычных журналистов в Латвии

МИД России заявил о том, что задержание русскоязычных журналистов порталов Sputnik Латвия и Baltnews является «настоящей карательной акцией». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Представители министерства отметили, что задержание сотрудников изданий — это «вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений». Дипломаты также подчеркнули, что ссылка латвийских властей на нарушение журналистами «санкций» Европейского союза (ЕС) категорически неприемлема, так как они относятся исключительно к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву и не могут применяться ко всем, кто сотрудничает с медиахолдингом.

В ведомстве заявляли, что характер предъявленных обвинений свидетельствует об их русофобском подтексте. Российские представители добавили, что данный вопрос будет поднят в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и выразили надежду на вмешательство в ситуацию нового представитель ОБСЕ по свободе СМИ.

3 декабря поступили сообщения о том, что власти Латвии предъявили русскоязычным журналистам порталов Sputnik Латвия и Baltnews обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. В домах сотрудников изданий прошли обыски, у них также были взяты подписки о невыезде. За нарушение санкционного режима журналистам грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы.

В феврале портал Sputnik Латвия сообщал о том, латвийские банки отказывают в обслуживании журналистам, которые сотрудничают с российскими изданиями. По сообщениям агентства, им начали блокировать и закрывать счета, а открывать новые не позволяют.