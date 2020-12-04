В Латвии задержали сотрудничавших с российскими СМИ журналистов

В Латвии задержали нескольких русскоязычных журналистов. Об этом в Facebook сообщила их коллега Алла Березовская.

По ее словам, бывший главред интернет-портала Baltnews Андрей Яковлев «еще не вернулся из гестапо», а журналистов Владимира Линдермана и Андрея Солопенко отпустили в статусе подозреваемых. В домах журналистов были проведены обыски, с них взяли подписки о невыезде.

Березовская пояснила, что задержанным инкриминируется «нарушение санкций Евросоюза против России».

Позднее Маргарита Симоньян подтвердила в своем Telegram-канале, что на сотрудничавших с RT журналистов заведены уголовные дела «за сотрудничество».

В феврале портал Sputnik Латвия сообщал о том, латвийские банки отказывают в обслуживании журналистам, которые сотрудничают с российскими изданиями. По сообщениям агентства, им начали блокировать и закрывать счета, а открывать новые не позволяют.

В декабре 2019 года власти Эстонии предъявили ультиматум журналистам Sputnik Estonia, потребовав прекратить работать на МИА «Россия сегодня». Чиновники указывали, что гендиректор МИА Дмитрий Киселев включен в санкционные списки ЕС.