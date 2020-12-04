Задержанный латвийской спецслужбой журналист рассказал о восьмичасовом допросе

Журналист Андрей Яковлев, которого накануне задержала Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии, раскрыл подробности инцидента. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, допрос, который устроила спецслужба, длился восемь часов. Процедура завершилась подписанием бумаги о неразглашении сведений, поэтому журналист не имеет права сообщать детали разговора. Тем не менее, он подтвердил факт обыска в своем доме и офисе, указав, что следователи изъяли все цифровые устройства и носители.

Также он отметил вежливость сотрудников СГБ, а также неукоснительное соблюдение ими масочного режима.