Союз журналистов высказался об идее запрета называть национальность преступника

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев высказался о предложении парламента Чеченской Республики запретить указывать в СМИ национальность преступников. Соловьев счел, что идея в некоторой степени ограничивает свободу слова, и оценил возможность принятия законопроекта. Об этом он рассказал в комментариях радиостанции «Говорит Москва» и Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«То, что могут говорить или не могут СМИ, у нас определяется законом о печати, гражданским и уголовным кодексом. На данный момент такой формы нет — называть или не называть национальность преступника», — отметил Соловьев. Глава Союза журналистов также выразил сомнения в том, что законопроект будет принят.

По мнению Соловьева, идею парламента Чечни сложно назвать покушением на свободу слова в СМИ, однако ее можно счесть некоторым ограничением свободы слова. Он добавил, что Союз журналистов выступает против любых ограничений и запретов для средств массовой информации.

Председатель объединения журналистов РФ также выразил сомнения в том, что законопроект в случае принятия повлияет на безопасность и уровень преступности. «Я не думаю, что это как-то изменит ситуацию», — сказал Соловьев.

Ранее предложение запретить указывать в СМИ национальность правонарушителей прокомментировал врач и телеведущий Александр Мясников. Он назвал сильные и слабые стороны инициативы.

Законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность и вероисповедание россиян, нарушивших закон, в Государственную думу внес парламент Чечни. Авторы инициативы объяснили ее необходимость существованием в СМИ и соцсетях провокационных материалов, способных формировать негативное отношение к определенным этническим группам.