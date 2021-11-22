В Совфеде оценили законопроект о запрете упоминать национальность преступников

Законопроект, запрещающий упоминание национальности преступника в СМИ, требует серьезного общественного обсуждения. Такую оценку ему дал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

Вместе с тем сенатор отметил, что поддерживает такой подход, так как «у преступника нет ни национальности, ни религии».

Ранее парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, который запрещает упоминание национальности преступника в СМИ. По словам авторов законопроекта, в СМИ и соцсетях часто публикуются провокационные материалы, способные сформировать негативное отношение к определенной этнической группе.

О готовности представить в Государственную Думу на рассмотрение этот законопроект в парламенте Чеченской Республики сообщили 11 ноября. Там рассказали, что изменения предлагается внести в статью четвертого федерального закона «О средствах массовой информации», а также в Кодекс об административных правонарушениях. Автором проекта выступил председатель парламента республики Магомед Даудов.