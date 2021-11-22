В Совфеде рассказали об обсуждении закона об иноагентах

В Совете Федерации обсуждают вопрос ужесточения законов об иноагентах, а также усложнение применения этих норм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Андрея Климова.

«Мы будем проводить инвентаризацию. У нас есть предложения как по ужесточению этих норм и расширению их применения, так и по усложнению их применения», — заявил глава комиссии по защите госсуверенитета России Андрей Климов на брифинге в МИА «Россия сегодня». Климов также уточнил, что не исключено и появление новых законопроектов.

Он также также подчеркнул, что сенаторы рассматривают инициативы, предлагаемые их коллегами, оппонентами. «Мы их анализируем», — отметил политик. По его словам, законодатели планируют вернуться к рассмотрению конкретных вопросов после обсуждения их с экспертами. «Если будет нужно, они могут обрести форму законопроектов», — заключил он.

Ранее сообщалось, что члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) направили в Госдуму законопроект о поправках к закону об иностранных агентах. Члены СПЧ предложили властям предупреждать физические лица и некоммерческие организации о том, что их могут внести в реестр иноагентов. Также в Совете выступили за то, чтобы физические лица, которые уже признаны иноагентами, не должны были маркировать личную информацию — комментарии, посты о частной жизни, фотографии.