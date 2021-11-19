В России расширился список СМИ-иноагентов

Список СМИ-иноагентов расширился за счет ООО «Честные выборы» и фонда развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» (включены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщили в Минюсте России.

В ведомстве отметили, что речь идет «о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности». Теперь все создаваемые ими сообщения и материалы, распространяемые на территории Российской Федерации, подлежат обязательной маркировке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности отменить закон об иноагентах, отметил, что такие инициативы радикальны, однако правоприменительная практика закона может обсуждаться.

