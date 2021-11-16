В Госдуму направили поправки к закону об иноагентах

«Интерфакс»: СПЧ и СЖР направили в Госдуму законопроект о поправках к закону об иноагентах

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союза журналистов России (СЖР) направили в Госдуму законопроект о поправках к закону об иностранных агентах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей организаций.

Отмечается, что поправки отправили на рассмотрение главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну.

Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что со стороны Совета были направлены два законопроекта, один из них содержит поправки к закону о физических лицах, а второй — к закону о некоммерческих организациях. «То есть они определяются разными законами, поэтому и поправки должны быть в разные законы», — уточнила она.

По ее словам, члены СПЧ предложили властям предупреждать физические лица и некоммерческие организации о том, что их могут внести в реестр иноагентов, и предоставить им три месяца для того, чтобы они могли направить в уполномоченный орган мотивированный ответ и предпринять действия для устранения оснований для включения в список.

Также в Совете выступили за то, чтобы физические лица, которые уже признаны иноагентами, не должны были маркировать личную информацию — комментарии, посты о частной жизни, фотографии. Кроме того, в поправках от СПЧ говорится, что международные призы и премии не должны быть поводом для включения в реестр иноагентов.

Глава СЖР Владимир Соловьев заявил, что Союз поддерживает все предложенные СПЧ поправки в российский закон об иноагентах. По его словам, со своей стороны СЖР предложил сделать вопрос признания иностранным агентом компетенцией судебных органов.

В конце августа сотрудники нескольких СМИ написали открытое обращение к российским властям. Журналисты попросили отменить закон об иноагентах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что закон об иноагентах не может быть отменен, но при этом допустил его корректировку.