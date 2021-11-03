«Дождь» ответил на сообщения о проверке канала на экстремизм

Главред «Дождя» Дзядко: заявлений от силовиков о проверках пока не было

Главный редактор «Дождя» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Тихон Дзядко высказался о сообщениях насчет проверки контента телеканала на экстремизм. Он заявил в беседе с «Лентой.ру», что пока никаких официальных бумаг от силовых структур в редакцию не поступало.

Ранее в Telegram-канале «Осторожно, новости» появилось сообщение о том, что некая телезрительница якобы обратилась в правоохранительные органы с жалобой на контент «Дождя». Неназванная девушка заявила, что канал «нарушает федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности». Согласно публикации, полиция начала проверку этого заявления; подтверждения данной информации источник не представил.

Дзядко сообщил, что ему неизвестно, занимаются ли сотрудники полиции проверкой их контента. «Не было пока никаких заявлений от силовиков, есть лишь сообщение со ссылкой на какой-то источник. Если к нам поступит жалоба, наши юристы будут этим заниматься», — ответил он.

Главный редактор телеканала добавил, что силовики регулярно проверяют «Дождь», и редакция готова к этому. «Десятки миллионов людей нас смотрят, кому-то что-то не нравится постоянно, кто-то пишет жалобы», — заключил Дзядко.

20 августа Минюст внес «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. Как пояснили в ведомстве, канал получил 130 тысяч евро (11,2 миллиона рублей) от Европейского союза и опосредованное финансирование из-за границы. В течение сентября у «Дождя» не было иностранного финансирования, тем не менее, канал остался в реестре СМИ-иноагентов.