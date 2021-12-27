Cиамские близнецы устроились на госслужбу и начали получать две зарплаты

Сиамские близнецы из индийского штата Пенджаб с талантом к починке техники устроились на госслужбу электриками и начали получать две зарплаты. Об этом сообщает издание The Mirror.

19-летние сиамские близнецы Сохна и Мохна Сингх жили в приюте в индийском штате Пенджаб с тех пор, как в детстве в Нью-Дели их оставили родители. У близнецов две пары рук, два сердца, две почки и два спинных мозга. Однако у мужчин одна на двоих печень, желчный пузырь, селезенка и ноги. Врачи отказались разделять близнецов, так как сочли такую операцию слишком рискованной. В результате хирургического вмешательства один из братьев мог бы погибнуть.

С юного возраста братья умели ловко чинить вещи и пытались помогать в починке любых сломанных приборов в приюте. Теперь они впервые нашли работу. Близнецы впечатлили руководство энергетической компании, когда пришли на стажировку и продемонстрировали увлечение электрикой.

Сингхи работают электриками в Энергетической корпорации Пенджаба и получают две зарплаты по 10 тысяч рупий в месяц (9,8 тысячи рублей). «Мы благодарны властям Пенджаба за то, что они признали наш талант», — отметили Сингхи.

Главный исполнительный директор компании Вену Парсад заявил, что братья продемонстрировали глубокие познания в технике. Сингхов наняли в соответствии с квотой на трудоустройство инвалидов.

Ранее сообщалось, что жительница индийского города Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш, родила сиамских близнецов. У детей один на двоих желудок и большая часть жизненно важных органов. При этом у них две ноги и четыре руки.