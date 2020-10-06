Сиамские близнецы родились с двумя ногами и четырьмя руками

Жительница индийского города Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш, родила сиамских близнецов. Об этом сообщает издание Daily Star.

В понедельник, 5 октября, 25-летняя Шахин Бегум (Shaheen Begum) родила дочерей — сиамских близнецов. Роды прошли посредством кесарева сечения.

У детей один на двоих желудок и большая часть жизненно важных органов. При этом у них две ноги и четыре руки.

Мать девочек не знала о том, что беременна сиамскими близнецами, до момента их рождения. Врачи в больнице тоже были шокированы их появлением на свет. Доктор Гаурав Мишра (Gaurav Mishra) сказал: «Ультразвук показывал, что дети соединены, но когда они родились, это оказались настоящие сиамские близнецы. Это очень редкий случай. Мы перенаправили их в более оснащенную больницу, чтобы проанализировать их состояние и прогноз на будущее».

Муж Бегум, 27-летний рикша Мохаммед Ясин (Mohammed Yaseen), не смог позволить себе проводить регулярные медосмотры и ультразвуковые обследования жене из-за падения дохода в связи с пандемией коронавируса.

У пары есть пятилетняя дочь. Ясин шокирован рождением сиамских близнецов и надеется, что их можно будет разделить при помощи хирургической операции.

Выживаемость сиамских близнецов — между пятью и 25 процентами. Сиамские близнецы развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки. Они всегда идентичны и имеют один пол. По статистике, девочки имеют больший шанс на выживание, чем мальчики.

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