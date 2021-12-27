В Великобритании захотели убить королеву Елизавету II

Мужчина, задержанный за проникновение в Виндзорский замок, ранее заявлял, что его цель — это убийство королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета The Sun.

Дарт Джонс, 19-летний индийский сикх, прежде, чем пойти на преступление отправил своим друзьям видео в социальной сети Snapchat. В нем мужчина рассказал, что захотел убить Елизавету II в качестве мести за Амритсарскую бойню, которая произошла 13 апреля 1919 года. В тот день британские колониальные войска расстреляли мирную демонстрацию индусов против владычества короны в городе Амритсар штата Пенджаб.

«Мне жаль. Я извиняюсь за то, что сделал, и за то, что я собираюсь сделать. Я попытаюсь убить королеву Елизавету. Это также месть за тех, кто был убит, унижен и притеснен по расовому признаку. Я индийский сикх. Меня звали Джасвант Синг Чали, меня зовут Дарт Джонс», — заявил юный мститель.

Ранее полиция задержала вооруженного арбалетом мужчину, который смог проникнуть на территорию Виндзорского замка, где королева со своей семьей праздновала Рождество. Сначала 19-летнего Дарта Джонса поместили под стражу, а после передали в психиатрическую клинику.