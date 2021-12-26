Проникшего на территорию резиденции Елизаветы II мужчину сдали психиатрам

Мужчину, который проник на территорию Виндзорского замка — резиденции королевы Великобритании Елизаветы II — сдали в специализированное учреждение, он может страдать расстройством психики и находится под присмотром врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

По данным правоохранительных органов, у 19-летнего мужчины из Саутгемптона был изъят арбалет. Он подозревается в проникновении на охраняемую территорию, а также в незаконном владении оружием. Сейчас он находится под наблюдением психиатров в соответствии с законом о психическом здоровье, позволяющим властям ограничивать свободу и помещать в специализированные медучреждения людей, которые могут представлять угрозу для себя или окружающих из-за расстройства психики.

О том, что вооруженный мужчина проник на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании отмечала Рождество, сообщалось в субботу, 25 декабря. Офицеры полиции долины Темзы и столичной полиции были вызваны на место происшествия около 8.30 утра (11:30 мск). Они задержали проникшего на территорию резиденции королевской семьи 19-летнего мужчину из Саутгемптона и поместили его под стражу.