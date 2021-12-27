Раскрыто состояние экипажа совершившего жесткую посадку вертолета под Ижевском

Пилот и пассажир совершившего жесткую посадку в Удмуртии вертолета Ми-2 были травмированы. Такие данные о состоянии членов экипажа раскрыл источник ТАСС.

По сведениям региональной прокуратуры, погибших нет, на борту находилось два человека, они вышли на связь.

К месту ЧП уже направлен аварийный борт. Отмечалось, что все произошло в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

О крушении вертолета стало известно ранее. Отмечалось, что Ми-2 принадлежал местной компании-подрядчику, судно облетало нефтепровод. Борт вылетел из Казани.