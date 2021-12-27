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Проект новой Конституции Белоруссии установил условия отставки президента

Проект Конституции Белоруссии: президент может быть смещен Всебелорусским собранием
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения госизмены или другого тяжкого преступления. Такие условия отставки президента установлены в проекте новой Конституции Белоруссии.

Уточняется, что предложение о смещении президента с должности должно быть внесено Всебелорусскому народному собранию по инициативе не менее чем одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее чем 150 тысячами граждан республики, обладающих избирательным правом.

Решение об отставке должно быть принято после получения заключения Конституционного суда о фактах систематического и грубого нарушения Конституции. Кроме того, необходимо большинство голосов полного состава Всебелорусского народного собрания. Если решение не будет принято в течение двух месяцев со дня внесения предложения, это будет означать отклонение обвинения.

Ранее был обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии для всенародного обсуждения.

Проект, в частности, исключает военную агрессию со стороны Белоруссии против других государства. Кроме того, предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями. Он также устанавливает, что одно и то же лицо не может быть президентом больше двух сроков подряд.

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Варвара Кошечкина
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