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Аналитик назвал худшие валюты года

Аналитик Шульгин: кубинское песо и турецкая лира являются валютами-аутсайдерами 2021 года

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в беседе с агентством «Прайм» назвал худшие валюты года.

По его словам, кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира по праву могут быть названы валютами-аутсайдерами. Так, кубинское песо в течение года подешевело к доллару на 96 процентов. Экономика Кубы продолжает стагнировать из-за пандемии коронавирусной инфекции и из-за многочисленных ограничений со стороны США. Кроме того, государство также страдает из-за высокого уровня инфляции.

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Эксперт отметил, что ливийский динар подешевел к доллару за год на 71 процент. На экономику Ливии влияет нестабильная ситуация в стране и проблемы с формированием единой политической системы.

Также еще одним аутсайдером является турецкая лира, которая обесценилась к доллару в этом году на 49 процентов. Шульгин считает, что причины такой динамики заключаются в необычной денежно-кредитной политике Турции, которая продолжает снижать ключевую ставку при высокой инфляции.

Ранее Шульгин заявил, что за период с 1970-х годов наиболее устойчивыми к девальвации валютами оказались швейцарский франк, японская иена и датская крона. По словам финансиста, американский доллар остается доминирующей резервной валютой. С начала 1970-х годов индекс валюты к корзине основных валют редко рос или падал более чем на 10 процентов по итогам года.

Марина Совина
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