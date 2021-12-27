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Россияне испугались нового военного конфликта

Гендиректор ВЦИОМа Федоров: общество опасается военного конфликта, повестка тревожная
Валерий Федоров

Валерий Федоров. Фото: Globallookpress.com

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал, что россияне опасаются нового военного конфликта. Он заявил об этом в интервью «Известиям».

Корреспондент задал ему вопрос, насколько высок у россиян уровень тревоги из-за внешней опасности, и опасается ли население возможности военного конфликта.

«Общество опасается нового военного конфликта, повестка тревожная. Резко выросла оценка наличия внешней военной угрозы России. До этого она пару лет снижалась, а сейчас очень значимо выросла. Ощущения очень тревожные, внешний контекст меняется. Конечно, людям это не нравится, вызывает страх, фрустрацию и надежду, что удастся избежать конфронтации», — ответил Федоров.

Он также добавил, что лозунг «лишь бы не было войны», который был актуален для советских людей, возвращается. «Поэтому любые признаки разрядки в отношениях с Западом воспринимаются очень позитивно», — подчеркнул гендиректор ВЦИОМа.

Как заявлял ранее в декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва рассчитывает получить от Вашингтона конкретные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года. Официальный представитель Кремля отметил, что США и их союзники ведут себя в отношении России недружественно.

Марина Совина
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